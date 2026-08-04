Ataídes de Oliveira apresenta Rosileia Dias Carneiro para vice-governadora e Coronel Nilton Santos para o Senado Federal

Por Redação

Palmas (TO) – O candidato do Partido NOVO ao Governo do Tocantins, Ataídes de Oliveira, apresenta a Subtenente Rosileia Dias Carneiro como sua indicada ao cargo de vice-governadora e o Coronel Nilton Santos como candidato ao Senado Federal. A escolha reúne duas trajetórias marcadas pelo serviço público, pela experiência profissional e pelo compromisso com o desenvolvimento do Tocantins.

Natural de Arapoema (TO), Rosileia Dias Carneiro nasceu em 1977. É Subtenente da Polícia Militar do Tocantins, professora por formação, bacharel em Direito e pós-graduada em Segurança Pública e Cidadania. Mãe de quatro filhas, sendo uma delas adotiva, construiu sua trajetória conciliando a vida familiar com a dedicação ao serviço público.

Mudou-se ainda na adolescência para Araguaína, onde concluiu os estudos e participou do movimento SOS Unitins, que defendia a criação de uma universidade pública, gratuita e de qualidade no Estado. Posteriormente, graduou-se em Geografia pela Universidade Federal do Tocantins (UFT), antes de atuar como professora da rede estadual de ensino.

Em 2004, ingressou na Polícia Militar do Tocantins por concurso público. Desde então, acumulou mais de duas décadas de atuação na segurança pública, passando por unidades como o Sistema Integrado de Operações (SIOP/190), o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) e o serviço operacional do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), consolidando uma carreira marcada pela disciplina, profissionalismo e compromisso com a população.

Para disputar uma vaga no Senado Federal, Ataídes apresenta o Coronel Nilton Santos, oficial da reserva do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, cuja trajetória é marcada pela dedicação ao serviço público e pela experiência na gestão da segurança pública.

Antes de ingressar na carreira militar, Nilton Santos trabalhou como trabalhador rural e atuou como agente de prevenção e combate à dengue. No Corpo de Bombeiros Militar, alcançou o posto de Tenente-Coronel e exerceu funções estratégicas como diretor de Planejamento, Ensino e Pesquisa, diretor de Colégio Militar, comandante da Academia de Formação de Bombeiros, gerente do Sistema Integrado de Operações (SIOP), gerente de Ensino e Instrução, comandante de Companhia Independente e presidente do Contencioso Administrativo.

É graduado em Gestão de Segurança Pública pela Universidade Estadual de Goiás (UEG), em Gestão de Emergências pela UNIVALI e em Direito pela Universidade Federal do Tocantins (UFT). Também possui especialização em Gestão de Segurança Pública, além de diversos cursos de aperfeiçoamento nas áreas de salvamento, atendimento pré-hospitalar e resgate.

Casado, pai de três filhos, católico e catequista há mais de 20 anos, Nilton Santos coloca sua experiência profissional a serviço da população tocantinense, defendendo uma atuação pautada na ética, na valorização da segurança pública, da família e na boa gestão dos recursos públicos.

Para Ataídes de Oliveira, a composição da chapa representa um projeto político baseado em competência, integridade e compromisso com a sociedade.

“A Rosileia e o Coronel Nilton representam os valores que defendemos para o Tocantins: honestidade, preparo, espírito público e coragem para servir. São pessoas que construíram suas histórias trabalhando pelo próximo e que agora colocam essa experiência à disposição da população tocantinense”, afirma o candidato.

As candidaturas serão homologadas durante a Convenção Estadual do Partido NOVO, que acontecerá hoje, às 18h, na sede do partido, em Palmas.

Assessoria de Comunicação

Partido NOVO – Tocantins