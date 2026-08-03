Apoio total: Pela continuidade da boa gestão, prefeito, vice e nove vereadores de Sucupira reforçam respaldo a Dorinha para governadora

Moradores, lideranças políticas, religiosas e representantes de diversos setores do município estiveram presentes na residência do gestor em encontro com mais de 300 pessoas

Da Redação

Todos os quadros políticos atuais de Sucupira estão acertados com a senadora e pré-candidata ao Governo do Tocantins, Professora Dorinha (União Brasil). Reunião com mais de 300 pessoas neste domingo, 2 de agosto, teve a presença do prefeito Divino Morais (Republicanos), da vice-prefeita Maria Raimunda (Republicanos), dos nove vereadores do município, secretários, servidores, produtores rurais, lideranças religiosas e representantes da comunidade. A reunião foi na casa do gestor municipal.

Em sua fala, o prefeito anunciou oficialmente o apoio à pré-candidata a governadora e destacou a união do grupo político do município.

“Estamos com a professora Dorinha. Vamos nos dedicar a esse projeto porque acreditamos que é o caminho para dar continuidade ao bom trabalho que vem sendo feito no Tocantins”, afirmou, ao garantir que a congressista é a pessoa mais indicada para seguir e ampliar o trabalho hoje comandado pelo governador Wanderlei Barbosa (Republicanos).

Também participaram da agenda a presidente da Câmara, Layla Rodrigues (PL), e os vereadores Lili Ribeiro (PL), Ana Maria (Republicanos), Hysla Mariana (Republicanos), Silvia Dantas (PL), Gerenias Pinto (PL), Hilderley Martins (Republicanos), Willas Dantas (Republicanos) e Dione Teles (PL). Todos declararam apoio à pré-candidatura de Dorinha.

Destaque na atuação social

O deputado estadual Eduardo Fortes (Republicanos) destacou o trabalho desenvolvido por Dorinha em favor da assistência social. “A Dorinha é uma das parlamentares que mais investiram na área social do Tocantins. Conhece a realidade das famílias, ajuda os municípios e sempre esteve presente quando precisamos buscar recursos. Por isso tem o nosso apoio”, afirmou.

Representando os vereadores, Willas Dantas destacou a parceria da senadora com os municípios e a confiança no trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos.

“A professora Dorinha sempre esteve ao lado dos municípios e tenho certeza de que continuará ajudando Sucupira. Estamos juntos porque acreditamos no seu compromisso com a nossa gente”, disse.

Relação com municípios e câmaras

Por sua vez, Dorinha afirmou que pretende fortalecer as políticas sociais e manter uma relação próxima com os municípios. “Quando a gente vê um prefeito, uma vice-prefeita e uma Câmara comprometidos com a população, os resultados aparecem. Vocês vão ter uma governadora que vai cuidar das pessoas, especialmente de quem mais precisa. Todo mundo conhece a minha história. Quando assumo um compromisso, eu cumpro. É assim que vamos trabalhar pelo Tocantins”, assegurou.