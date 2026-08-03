Irajá pede mediação de Kassab para definir futuro do PSD no Tocantins e coloca reeleição em dúvida

Da redação

O senador Irajá (PSD) acionou a direção nacional do partido em meio ao impasse sobre os rumos da legenda no Tocantins. Em ofício encaminhado ao presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e ao presidente estadual, Laurez Moreira, o parlamentar solicita a intervenção da executiva nacional para mediar as divergências internas e ajudar a definir a estratégia eleitoral do partido para 2026.

A movimentação pode ter impacto direto na própria candidatura de Irajá. Segundo o documento, o senador não autorizou que seu nome seja indicado para qualquer cargo na convenção estadual e condicionou sua participação nas eleições a uma redefinição dos rumos da sigla no Estado.

Entre os pontos questionados estão a formação das chapas majoritária e proporcional, a construção de alianças e a condução da pré-candidatura ao Senado de Ivanete Lima. Irajá também aponta falta de diálogo com a direção estadual e afirma que o cenário atual gera instabilidade dentro do partido.

Veja o ofício