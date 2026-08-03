Vicentinho apresenta propostas para a juventude em programa com estudantes

Por Redação O pré-candidato ao Governo do Tocantins, Vicentinho Júnior, participou da gravação do programa Pra Cima Juventude ao lado do pré-candidato ao Senado Alexandre Guimarães e do pré-candidato a vice-governador Amélio Cayres. O programa, que será exibido nos próximos dias, reuniu estudantes de instituições de ensino superior em um formato de diálogo direto entre universitários e integrantes da chapa.

Estudantes questionam propostas

Alunos da UFT, IFTO, Unitins, Unitop, Fasec, Ulbra e Católica do Tocantins conduziram a conversa com perguntas sobre educação, mercado de trabalho, inovação, esporte, saúde e oportunidades para jovens. Durante a gravação, os estudantes cobraram propostas concretas e questionaram como as demandas da juventude seriam transformadas em políticas públicas. Entre os temas estavam as condições das Casas do Estudante, a inserção dos jovens no mercado de trabalho, oportunidades de estágio e o incentivo ao empreendedorismo.

Emprego, educação e tecnologia

Vicentinho afirmou que o plano de governo entra na fase final e terá a juventude como um dos principais eixos. Entre as propostas apresentadas estão uma política de geração de empregos para a economia 4.0, com qualificação profissional alinhada às demandas do mercado, a ampliação das parcerias com o Sistema S, a criação de incubadoras de empresas e startups e o compromisso de trazer a Campus Party para Palmas em 2027.

Na educação profissional, o pré-candidato citou a situação das escolas técnicas rurais de municípios como Natividade e Esperantina, que, segundo ele, precisam ser recuperadas.

“Tenho a impressão de que, muitas vezes, nossas faculdades formam profissionais sem olhar para a realidade do Tocantins. Hoje precisamos de operadores de drones, geólogos, engenheiros, profissionais de tecnologia, especialistas em logística, operadores de máquinas agrícolas e técnicos para atender o agronegócio, a mineração e a infraestrutura. Muitas dessas vagas acabam sendo ocupadas por gente de fora. O jovem tocantinense precisa estar preparado para aproveitar essas oportunidades aqui, sem precisar deixar o Estado.”

O esporte também foi tema do debate. Vicentinho destacou a continuidade dos investimentos em infraestrutura esportiva nos municípios.

“Já estamos chegando a 40 arenas esportivas e vamos garantir recursos para que os municípios que ainda não receberam também sejam contemplados. Queremos que todas as cidades tenham um espaço de esporte, lazer e convivência para a juventude.”

Casas do Estudante e saúde

Ao responder ao estudante de Direito Ricardo Xerente, de 20 anos, presidente do Diretório Central dos Estudantes (DCE), sobre as Casas do Estudante para jovens de baixa renda, Vicentinho reconheceu a necessidade de ampliar os investimentos.

“Conheço a realidade da Casa do Estudante de Palmas. Ela não precisa apenas de uma reforma. Conseguimos destinar recursos para a Casa do Estudante de Porto Nacional e queremos ampliar esse olhar para garantir mais dignidade aos universitários.”

Na saúde, o pré-candidato defendeu a modernização dos serviços públicos por meio da tecnologia, citando como referência o sistema implantado em Araguaína. A proposta prevê a digitalização do atendimento para que o cidadão possa marcar consultas, acompanhar exames e acessar serviços sem se deslocar até unidades de saúde.

Planejamento da futura gestão

Vicentinho destacou que a experiência administrativa de Amélio Cayres, atual presidente da Assembleia Legislativa, permitirá que o governo comece a executar projetos desde os primeiros meses de mandato. Segundo ele, o conhecimento de Amélio sobre o funcionamento da administração estadual e do processo orçamentário permitirá participar da elaboração do orçamento de 2027 ainda durante a transição.

“Normalmente um governo passa boa parte do primeiro ano organizando a casa. Nós queremos chegar preparados para começar a trabalhar desde o primeiro dia.”

Amélio Cayres afirmou que a juventude terá participação permanente na construção das políticas públicas.

“Esse diálogo não pode acontecer apenas durante uma pré-campanha. Nosso compromisso é manter um canal aberto com os jovens durante todo o governo, ouvindo quem vive a realidade das universidades, das cidades e do mercado de trabalho.”

Alexandre Guimarães afirmou que pretende fazer do mandato no Senado uma ponte entre o Tocantins e o Governo Federal para acelerar investimentos estratégicos

“O jovem não quer promessa, quer oportunidade. O nosso compromisso é trabalhar ao lado de Vicentinho e Amélio para trazer recursos que fortaleçam a educação, a ciência, a inovação e a geração de empregos.”

Empregos para a economia 4.0