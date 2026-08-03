Dorinha recebe apoio de prefeito, sete vereadores e mais de 500 pessoas em Paranã

Da Redação Mais de 500 pessoas participaram, na manhã deste domingo (2), de um encontro político na residência do prefeito de Paranã, Fábio da Farmácia (Republicanos), em apoio à pré-candidatura da senadora Professora Dorinha (União Brasil) ao Governo do Tocantins. A agenda reuniu sete vereadores do município, além de prefeitos, deputados, ex-prefeitos e lideranças políticas da região.

Apoio baseado em trajetória

Em sua fala, o prefeito justificou a adesão à campanha da senadora pela confiança em sua trajetória e no projeto apresentado para disputar o comando do Palácio Araguaia.

“Minha casa é uma extensão do meu gabinete. Professora Dorinha, a senhora não precisa falar alto nem forte. Precisa mostrar o quanto trabalha pelas pessoas. Meu apoio não é por recurso ou por obra. É porque a senhora se preparou para governar. Esse projeto não nasceu de um dia para o outro, tem planejamento, e eu acredito nele.”

O gestor também citou a parceria construída com a senadora ao longo dos anos e investimentos destinados ao município, como unidades básicas de saúde, ambulância e ações de fortalecimento da feira local.

Durante os mandatos como parlamentar, Dorinha destinou mais de R$ 14 milhões a Paranã, incluindo recursos recentes para drenagem de vias urbanas, construção de creches e revitalização de praça.

Vereadores reafirmam apoio

Vereadores do município também manifestaram apoio ao projeto. Carlin Bom Jesus (Progressistas) afirmou acompanhar Dorinha desde o primeiro mandato como deputada federal e citou investimentos para a região de Bom Jesus da Palma.

“Muitos dos recursos que chegaram à região de Bom Jesus da Palma tiveram a participação dela. Vejo nela a pessoa mais preparada para governar o Tocantins, pelo compromisso que sempre demonstrou com os municípios.”

Já Wilton do Gás (Progressistas) destacou a parceria na área da saúde e a mobilização realizada em Paranã.

“A Professora Dorinha sempre atendeu aos nossos pedidos e tem ajudado o município. Essa mobilização mostra a força do nosso grupo e o compromisso que temos de continuar trabalhando por Paranã.”

Discurso de planejamento

Ao agradecer as manifestações, Dorinha afirmou que pretende construir um governo baseado em planejamento, diálogo e compromisso com os municípios.

“Esta casa cheia mostra a força de quem acredita no Tocantins. Quero que as pessoas conheçam a minha história, o trabalho que desenvolvi no Congresso Nacional e os resultados que conseguimos levar aos municípios. Respeito se conquista com trabalho, cuidado e compromisso. Aqui tem uma mulher preparada para governar o nosso Estado.”

Estratégia de campanha centrada em entregas