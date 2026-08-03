Laurez Moreira realiza Convenção Por Todo Tocantins com ministros de Lula e oficializa chapa da coligação

por Redação

O Tocantins será palco, nesta terça-feira, 3, da Convenção Por Todo Tocantins, promovida pela coligação formada por PSD, PSB, PDT, PT, PV e PCdoB, que oficializará a candidatura de Laurez Moreira (PSD) ao Governo do Estado. O evento será realizado a partir das 16h30, no Auditório da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), em Palmas, e contará com a presença dos ministros dos Transportes, George André Palermo Santoro, e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.

Além de homologar a candidatura de Laurez ao Palácio Araguaia, a convenção confirmará o nome de Coronel Silva Neto como candidato a vice-governador. Também serão oficializadas as candidaturas de Paulo Mourão (PT) e Irajá Abreu (PSD) ao Senado, além dos candidatos a deputado federal e deputado estadual da coligação.

Ao todo, mais de 70 candidaturas serão homologadas durante a convenção, que marcará o início oficial da caminhada eleitoral do grupo. A expectativa é de que o evento reúna lideranças políticas, prefeitos, vereadores, militantes e apoiadores de diversas regiões do Tocantins.

A Convenção Por Todo Tocantins será transmitida ao vivo pelo canal oficial do PSD Tocantins no YouTube.