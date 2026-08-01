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sábado, 1 agosto

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Bebê nasce dentro de ambulância durante transferência para hospital em Gurupi

Atitude TocantinsPor 2 minutos de leitura

da redação

Um bebê nasceu dentro de uma ambulância durante a transferência da mãe para o Hospital Materno Infantil de Gurupi. A gestante deu entrada em trabalho de parto avançado no Hospital Municipal Hermínio Azevedo Soares, em Formoso do Araguaia, na madrugada deste sábado (1º), mas o nascimento ocorreu antes de a equipe chegar à maternidade de referência.

Segundo a diretora administrativa do hospital de Formoso do Araguaia, Marcela Gama, a mulher estava com 40 semanas de gestação e chegou à unidade com 6 centímetros de dilatação. Como o hospital do município é uma unidade de pequeno porte e não funciona como maternidade, a paciente foi encaminhada para o hospital de referência em Gurupi.

A transferência foi realizada em uma UTI móvel equipada para atender possíveis intercorrências durante o trajeto. No entanto, o trabalho de parto avançou, e o bebê nasceu dentro da ambulância. O parto foi realizado pelo médico ginecologista Victor Hugo, com o apoio da enfermeira intensivista Carol Silveira e da técnica de enfermagem Elizete Cirqueira.

Após o nascimento, a mãe e o recém-nascido foram encaminhados ao hospital de referência em Gurupi, onde passaram por avaliação médica.

O bebê deve realizar os exames necessários e ser acompanhado por um pediatra. A mãe também permanece internada na unidade.

Segundo a direção do Hospital Municipal Hermínio Azevedo Soares, os dois estão estáveis e devem permanecer no hospital até receberem alta médica.

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