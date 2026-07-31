Laurez e Mourão são convidados para convenção nacional que oficializará candidatura de Lula à reeleição

da redação

O vice-governador do Tocantins e pré-candidato ao Palácio Araguaia, Laurez Moreira (PSD), embarca neste sábado (1º) para São Paulo, onde participará da convenção nacional da Federação Brasil da Esperança. Ao seu lado estará Paulo Mourão (PT), nome defendido pelo grupo político como pré-candidato ao Senado Federal. O evento, marcado para domingo (2), reunirá lideranças de todo o país e marcará a oficialização da candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição nas eleições de 2026.

Nos bastidores, a expectativa é de que o encontro consolide a parceria entre os aliados e fortaleça o palanque governista no Estado para as eleições do próximo ano.