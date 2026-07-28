PF investiga comércio de cigarros eletrônicos em Tocantins

da redação

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (28/7), a Operação Illícitus Mercatus, para cumprir um mandado de busca e apreensão na capital tocantinense, expedido pela 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Tocantins.

A ação tem como objetivo combater o crime de contrabando de cigarros eletrônicos e esclarecer circunstâncias da prática criminosa, bem como averiguar também lavagem de dinheiro.

Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de importação, comercialização e armazenagem de mercadoria proibida e associação criminosa.