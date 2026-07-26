Militar de Goiás é preso suspeito de efetuar disparos de arma de fogo na Praia do Peixe

Conforme a Polícia Militar do Tocantins, as equipes abordaram o carro em que o homem estava, com as características informadas na denúncia. Durante a abordagem, foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm, dois carregadores e munições. No local onde os disparos foram feitos, os militares encontraram cápsulas deflagradas compatíveis com o mesmo calibre.

O suspeito e o material apreendido foram levados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil de Gurupi para os procedimentos cabíveis.

Nota PM-GO A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) informa que tomou conhecimento da condução em flagrante de um oficial da Corporação, autuado em razão de um suposto disparo de arma de fogo ocorrido no município de Peixe, no Estado do Tocantins.