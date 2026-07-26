Militar de Goiás é preso suspeito de efetuar disparos de arma de fogo na Praia do Peixe

Um homem de 34 anos, suspeito de efetuar disparos de arma de fogo na entrada da Praia da Tartaruga, em Peixe, na região sul do Tocantins, foi preso neste sábado (25). Segundo a Polícia Militar do Tocantins, durante a abordagem, ele se identificou como policial militar de Goiás e apresentou um documento funcional.
Conforme a Polícia Militar do Tocantins, as equipes abordaram o carro em que o homem estava, com as características informadas na denúncia. Durante a abordagem, foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm, dois carregadores e munições. No local onde os disparos foram feitos, os militares encontraram cápsulas deflagradas compatíveis com o mesmo calibre.
O suspeito e o material apreendido foram levados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil de Gurupi para os procedimentos cabíveis.
Nota PM-GO
A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) informa que tomou conhecimento da condução em flagrante de um oficial da Corporação, autuado em razão de um suposto disparo de arma de fogo ocorrido no município de Peixe, no Estado do Tocantins.
Tão logo os fatos chegaram ao conhecimento da Instituição, o plantão da Corregedoria da PMGO adotou as medidas administrativas preliminares cabíveis. O militar será afastado de suas funções até a conclusão dos procedimentos administrativos pertinentes. A apuração observará o devido processo legal, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
A PMGO não compactua com desvios de conduta e apura com rigor toda denúncia envolvendo seus integrantes, adotando as providências administrativas e disciplinares cabíveis sempre que houver indícios de irregularidade.
A Corporação reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência, a ética e os princípios constitucionais que norteiam a atuação policial militar, mantendo-se à disposição das autoridades competentes para colaborar com a completa elucidação dos fatos.