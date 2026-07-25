Câmara de Peixe abre concurso público e oferece vagas imediatas e cadastro de reserva

A taxa de inscrição é de R$ 70 para todos os cargos. O pagamento poderá ser realizado até o dia 24 de agosto. Os pedidos de isenção da taxa poderão ser feitos entre os dias 3 e 7 de agosto, pela internet. Terão direito ao benefício os candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) pertencentes a famílias de baixa renda e os doadores de medula óssea, conforme as regras previstas no edital.

O edital reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência (PcD), desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis. A reserva imediata será aplicada apenas aos cargos com cinco ou mais vagas. Para concorrer nessa modalidade, o candidato deverá declarar a condição no momento da inscrição e apresentar laudo médico.

Os candidatos que necessitarem de atendimento especial poderão solicitar tempo adicional de uma hora para a realização da prova, além de sala adaptada e equipamentos de apoio, conforme previsto no edital.

A seleção será realizada por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório, prevista para o dia 13 de setembro. O exame terá 40 questões de múltipla escolha, distribuídas entre Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.

Para ser aprovado, o candidato deverá obter, no mínimo, 50 pontos na prova objetiva e acertar pelo menos 50% das questões de cada área de conhecimento.