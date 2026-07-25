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sábado, 25 julho

Cidades

Câmara de Peixe abre concurso público e oferece vagas imediatas e cadastro de reserva

Atitude TocantinsPor 3 minutos de leitura

da redação

Foi publicado o edital do concurso público da Câmara Municipal de Peixe, que oferece 11 vagas imediatas e 20 para cadastro de reserva. As oportunidades são destinadas a candidatos de níveis fundamental e médio, com salários entre R$ 1.702,33 e R$ 1.960,42.

Os cargos disponíveis são para as funções de auxiliar de serviços gerais, vigia, recepcionista, motorista e assistente administrativo. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 3 e 23 de agosto, exclusivamente pelo site da Fundação Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí (Fafipa), banca organizadora do certame.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Todos os cargos possuem jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Vagas e salários

Nível fundamental

  • Auxiliar de Serviços Gerais: 3 vagas imediatas e 5 para cadastro de reserva. Salário de R$ 1.702,33;
  • Vigia: 3 vagas imediatas e 5 para cadastro de reserva. Salário de R$ 1.702,33.

Nível médio

  • Assistente Administrativo: 2 vagas imediatas e 4 para cadastro de reserva. Salário de R$ 1.960,42;
  • Motorista (CNH categoria B): 1 vaga imediata e 2 para cadastro de reserva. Salário de R$ 1.830,35;
  • Recepcionista: 2 vagas imediatas e 4 para cadastro de reserva. Salário de R$ 1.702,33.

A taxa de inscrição é de R$ 70 para todos os cargos. O pagamento poderá ser realizado até o dia 24 de agosto. Os pedidos de isenção da taxa poderão ser feitos entre os dias 3 e 7 de agosto, pela internet. Terão direito ao benefício os candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) pertencentes a famílias de baixa renda e os doadores de medula óssea, conforme as regras previstas no edital.

O edital reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência (PcD), desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis. A reserva imediata será aplicada apenas aos cargos com cinco ou mais vagas. Para concorrer nessa modalidade, o candidato deverá declarar a condição no momento da inscrição e apresentar laudo médico.

Os candidatos que necessitarem de atendimento especial poderão solicitar tempo adicional de uma hora para a realização da prova, além de sala adaptada e equipamentos de apoio, conforme previsto no edital.

A seleção será realizada por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório, prevista para o dia 13 de setembro. O exame terá 40 questões de múltipla escolha, distribuídas entre Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.

Para ser aprovado, o candidato deverá obter, no mínimo, 50 pontos na prova objetiva e acertar pelo menos 50% das questões de cada área de conhecimento.

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