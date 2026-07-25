Câmara de Peixe abre concurso público e oferece vagas imediatas e cadastro de reserva

da redação
Foi publicado o edital do concurso público da Câmara Municipal de Peixe, que oferece 11 vagas imediatas e 20 para cadastro de reserva. As oportunidades são destinadas a candidatos de níveis fundamental e médio, com salários entre R$ 1.702,33 e R$ 1.960,42.
Os cargos disponíveis são para as funções de auxiliar de serviços gerais, vigia, recepcionista, motorista e assistente administrativo. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 3 e 23 de agosto, exclusivamente pelo site da Fundação Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí (Fafipa), banca organizadora do certame.
O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Todos os cargos possuem jornada de trabalho de 40 horas semanais.
Vagas e salários
Nível fundamental
- Auxiliar de Serviços Gerais: 3 vagas imediatas e 5 para cadastro de reserva. Salário de R$ 1.702,33;
- Vigia: 3 vagas imediatas e 5 para cadastro de reserva. Salário de R$ 1.702,33.
Nível médio
- Assistente Administrativo: 2 vagas imediatas e 4 para cadastro de reserva. Salário de R$ 1.960,42;
- Motorista (CNH categoria B): 1 vaga imediata e 2 para cadastro de reserva. Salário de R$ 1.830,35;
- Recepcionista: 2 vagas imediatas e 4 para cadastro de reserva. Salário de R$ 1.702,33.