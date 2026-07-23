Após atraso no pagamento de aluguel, Justiça determina despejo de agência bancária no TO

da redação

A Justiça determinou que uma agência do Banco do Brasil desocupe um imóvel comercial localizado na Avenida Bernardo Sayão, em Aliança do Tocantins, no sul do estado, após constatar a inadimplência da instituição no pagamento dos aluguéis. A decisão foi assinada na última segunda-feira (20) pelo juiz Gerson Fernandes Azevedo, da 3ª Vara Cível de Gurupi.

Conforme a sentença, o contrato previa aluguel mensal de R$ 3 mil, mas o banco deixou de quitar as parcelas entre março e junho de 2024 e voltou a interromper os pagamentos a partir de outubro de 2025.

Na ação, o Banco do Brasil alegou que suspendeu os repasses após tomar conhecimento de uma suposta venda do imóvel em leilão judicial. A instituição sustentou que, diante da possível mudança de proprietário, o contrato firmado com o espólio do antigo dono teria perdido a validade.

Ao analisar o caso, o magistrado concluiu que a venda do imóvel não foi efetivada, uma vez que o auto de arrematação, documento indispensável para concluir o leilão, não foi assinado pelo juiz. Assim, o imóvel permanece legalmente pertencente ao espólio de Tereza Pereira Rodrigues.

A sentença destaca que, sem a conclusão da venda, não havia justificativa para que o banco deixasse de pagar os aluguéis ao proprietário legal do imóvel. O documento também aponta que a instituição chegou a depositar os valores referentes ao período de julho de 2024 a setembro de 2025 por meio de ação de consignação em pagamento, mas voltou a ficar inadimplente no mês seguinte.

Com isso, a Justiça decretou a rescisão do contrato de locação, que teria vigência até 2029, e determinou que a agência desocupe o imóvel no prazo de 30 dias.