Médico e esposa são identificados como vítimas fatais de queda de avião em Palmas; casal era de Redenção-PA

As vítimas que morreram após a queda de um avião de pequeno porte em Palmas foram identificadas como o médico Ederson da Silva e a esposa dele, Roseli Amarilda Pechulo Silva, de 62 anos. O casal morava em Redenção, no Pará.

O acidente ocorreu na manhã deste sábado, 18, em uma região de chácaras próxima a um aeródromo. O piloto da aeronave foi socorrido com vida e encaminhado para atendimento hospitalar. O estado de saúde dele não foi informado.

O avião havia decolado de um aeródromo em Palmas e seguia com destino a Redenção. Testemunhas relataram que ouviram um barulho pouco depois da decolagem e, em seguida, perceberam que a aeronave começou a perder altitude.

Ederson e Roseli estariam em Palmas para a realização de um tratamento de saúde. As circunstâncias da queda ainda deverão ser apuradas pelos órgãos responsáveis pela investigação de acidentes aéreos.

O Corpo de Bombeiros confirmou o atendimento à ocorrência. Equipes de segurança e socorro foram mobilizadas para a região onde o avião caiu.