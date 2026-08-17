No Sul do Tocantins, acidente entre caminhões deixa um morto e dois feridos na BR-153

da redação

Um grave acidente envolvendo dois caminhões deixou uma pessoa morta e outras duas feridas na BR-153, no sul do Tocantins, neste domingo (16). A ocorrência mobilizou equipes de atendimento e chamou a atenção para as condições de segurança no principal corredor rodoviário que corta a região. A dinâmica da colisão deverá ser esclarecida pelas autoridades responsáveis pela ocorrência.

O acidente provocou impacto no trânsito e exigiu a atuação das equipes de emergência no local. A vítima que morreu não resistiu aos ferimentos provocados pela colisão, enquanto os dois sobreviventes receberam atendimento. As circunstâncias que levaram à batida, incluindo as condições dos veículos e da pista, deverão ser analisadas durante a investigação. A BR-153 é uma das principais vias de ligação do sul do Tocantins e registra intenso movimento de veículos pesados diariamente.