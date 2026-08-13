Igreja do século XVIII corre risco de desabar e MPTO cobra medidas urgentes em Chapada da Natividade

da redação

A Igreja Matriz de Nossa Senhora de Sant’Ana, construída no século XVIII em Chapada da Natividade, corre risco de desabamento e levou o Ministério Público do Tocantins (MPTO) a ingressar com uma Ação Civil Pública contra a paróquia e o município. Parte do teto, a parede dos fundos e um trecho de uma das laterais já desabaram, deixando exposta a estrutura de tijolos de adobe. Segundo o MPTO, a principal viga de sustentação do telhado também apresenta uma fratura severa, enquanto os escoramentos existentes não seriam suficientes para garantir a segurança da construção.

Mais do que um prédio religioso, a igreja é considerada um patrimônio histórico, arquitetônico, cultural e religioso do Tocantins. O templo foi palco de celebrações tradicionais, como os Festejos do Divino Espírito Santo e manifestações do Congo, além de guardar registros ligados ao período colonial e à escravidão. Diante do risco, o MPTO pede medidas imediatas, incluindo uma cobertura provisória impermeável, reforço dos escoramentos e um cronograma para a restauração completa. O custo estimado para o restauro, elaborado em 2025, é de aproximadamente R$ 1,02 milhão.