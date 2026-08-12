De olho na Câmara Federal, Janad Valcari amplia articulação política com lideranças de Gurupi

A deputada Janad Valcari cumpriu, nesta terça-feira (11), uma série de reuniões políticas em Gurupi, reunindo vereadores, suplentes e lideranças locais em momentos de diálogo e alinhamento de demandas da região. As agendas tiveram como foco o fortalecimento do grupo político e a construção conjunta de ações voltadas às necessidades de Gurupi e municípios do sul do Tocantins, ampliando o diálogo com diferentes representantes da comunidade.

Durante os encontros, Janad destacou a importância da união entre as lideranças e da escuta ativa como base para o desenvolvimento de projetos que atendam à população. “Gurupi é uma cidade estratégica para o nosso Estado e estar aqui, ouvindo as lideranças e dialogando sobre o futuro, é muito importante. A política precisa ser construída com união, respeito e, principalmente, compromisso com as pessoas”, afirmou Janad.

Participaram das reuniões os vereadores Colemar da Saborelle (PODE) e Leda Perini (PL), além dos suplentes Leandro Buiu, Régis Caio e Neto Leão, e das lideranças Pedro Henrique e Bibi, ex-vereador de Arraias. Todos tiveram espaço de fala e contribuíram com demandas e sugestões para a região.