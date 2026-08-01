Motociclista morre após grave acidente envolvendo carreta e carro na BR-153 entre Gurupi e Aliança

da redação

Um grave acidente registrado na noite deste sábado (1º) terminou com a morte de um motociclista na BR-153, entre Gurupi e Aliança do Tocantins, na região sul do Estado. A colisão ocorreu nas proximidades da unidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e envolveu uma carreta, um veículo de passeio e uma motocicleta.

Com a força do impacto, o motociclista sofreu ferimentos graves e não resistiu, morrendo ainda no local. Equipes de atendimento foram acionadas para prestar socorro e realizar os procedimentos necessários na ocorrência a outras vítimas que ficaram feridas. As circunstâncias que provocaram a colisão deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.