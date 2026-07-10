Falece Maria Nazareno Cordeiro Garcia, dona Cani, pioneira da saúde e primeira enfermeira de Gurupi

Por Wesley Silas

Faleceu nesta quinta-feira, 9, em Gurupi, Maria Nazareno Cordeiro Garcia, conhecida historicamente na região como Dona Cani esposa do saudoso Ismael Garcia. Primeira profissional a exercer a enfermagem no município, ela tinha papel reconhecido no desenvolvimento da saúde pública local desde a década de 1960. Pioneira da área médica na região, Dona Cani, era mãe do médico obstetra e ginecologista Dr. Iury Garcia, Iulha, Illa e Iuryvam (in memoriam). Ela deixou 11 netos e 12 bisnetos. O sepultamento ocorre no município, e a causa do óbito não foi divulgada oficialmente até o momento.

A trajetória da profissional na estruturação primária da saúde comunitária motivou homenagens formais no poder público. Em 2017, a Câmara Municipal de Gurupi aprovou a Moção de Aplausos nº 43/2017. O documento oficial registrou o impacto de seu trabalho técnico e voluntário para a fixação de famílias, destacando o casal Ismael Garcia e dona Cani, com participação no crescimento demográfico inicial do município.

A trajetória de Maria Nazareno Cordeiro Garcia exemplifica o modelo de ocupação do interior do país no século XX, onde a consolidação de novos centros urbanos dependeu diretamente de agentes comunitários para suprir a ausência institucional do Estado. Mais do que um registro biográfico, o histórico de atuação da enfermeira evidencia como a saúde básica e a obstetrícia empírica serviram de amortecedores sociais em um período de infraestrutura precária, estabelecendo as fundações para o sistema de saúde formal que se instalaria nas décadas seguintes na região sul do Tocantins.

Nota de Pesar: Portal Atitude

A direção e a equipe de jornalismo do Portal Atitude manifestam público pesar pelo falecimento de Maria Nazareno Cordeiro Garcia. Prestamos nossas condolências aos filhos, em nome do Dr. Iure Garcia, aos familiares, amigos e à comunidade gurupiense, registrando o respeito deste veículo à memória de uma profissional cuja biografia confunde-se com a própria história da saúde pública no sul do Tocantins.

Atuação pioneira na década de 1960

Maria Nazareno fixou-se na região sul do antigo norte goiano — atual estado do Tocantins — em meados dos anos 1960. Naquele período, o núcleo urbano de Gurupi registrava escassez de médicos diplomados e ausência de infraestrutura hospitalar básica.

Diante do vácuo de assistência estatal, a profissional passou a realizar atendimentos domiciliares voluntários. Sua atuação concentrava-se em: Obstetrícia: Realização de partos comunitários na condição de parteira;

Pronto-atendimento: Procedimentos de urgência e primeiros socorros; Enfermagem básica: Aplicação de curativos e suturas em ferimentos de pequeno porte.