Secretária da Mulher e Cidadania de Gurupi é aprovada em mestrado da FGV com bolsa integral da Fundação Itaú

Da Redação

A secretária municipal da Mulher e Cidadania de Gurupi, Cristina Donato Leandro, foi aprovada no processo seletivo do Mestrado em Gestão Pública, promovido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), com ênfase em Políticas Públicas voltadas à Primeira Infância.

O curso reúne gestores públicos de diversas regiões do país e tem como objetivo qualificar lideranças para o desenvolvimento, implementação e avaliação de políticas públicas voltadas ao fortalecimento da gestão pública e à promoção do desenvolvimento infantil nos primeiros anos de vida.

Todo o mestrado será custeado pela Fundação Itaú, por meio de bolsa integral concedida aos candidatos aprovados, reconhecendo o potencial técnico e o compromisso dos profissionais selecionados com a transformação da gestão pública.

Para Cristina Donato Leandro, a aprovação representa uma oportunidade de ampliar conhecimentos e fortalecer as políticas públicas desenvolvidas no município de Gurupi.

“Recebo essa aprovação com muita gratidão e senso de responsabilidade. Investir em conhecimento é investir em uma gestão pública mais eficiente, humana e baseada em evidências. A primeira infância é uma fase decisiva para o desenvolvimento das pessoas e, por isso, merece políticas públicas cada vez mais qualificadas”, destacou a secretária.

A formação contribuirá para o aperfeiçoamento das ações já desenvolvidas pela Prefeitura de Gurupi, especialmente aquelas voltadas à proteção social, ao fortalecimento das famílias, à garantia dos direitos das crianças e à integração das políticas públicas municipais.

A aprovação reforça o compromisso da gestão municipal com a capacitação de seus gestores e com a busca permanente por inovação e excelência na formulação de políticas públicas que promovam qualidade de vida e desenvolvimento social.