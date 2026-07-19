Canoa vira em represa no Tocantins e deixa homem e criança mortos

da redação

Duas pessoas morreram após uma canoa virar em uma represa localizada na região conhecida como Associação de São Pedro, a aproximadamente 17 quilômetros de Paraíso do Tocantins. O acidente aconteceu na tarde deste sábado (18), por volta das 14h30.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, quatro pessoas estavam na embarcação quando ela virou. Duas vítimas conseguiram sair da água e foram encaminhadas para atendimento médico. As outras duas, um jovem de 22 anos e uma criança de 7 anos, não conseguiram escapar e morreram.

As vítimas que morreram foram identificadas pelas iniciais J. M. S., de 7 anos, e R. A. F., de 22 anos.

A equipe da 2ª Companhia Independente de Bombeiros Militar (2ª CIBM) foi acionada por familiares e deslocou-se até o local para realizar as buscas. Foram feitas buscas superficiais e mergulhos na represa.

A ocorrência foi registrada em uma represa com profundidade estimada entre 2 e 5 metros e aproximadamente 100 metros de largura.

Com informações do: onlinesdeparaisooficial