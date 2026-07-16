Gurupi recebe R$ 300 mil do governo federal para equipamentos da assistência social

Da Redação A prefeitura de Gurupi foi contemplada com R$ 300 mil do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) para aquisição de equipamentos destinados à Secretaria Municipal de Assistência Social. O recurso foi viabilizado por meio do programa MOBSUAS, que estrutura a rede municipal de atendimento socioassistencial.

Articulação

O empenho é resultado da atuação do secretário municipal de Relações Institucionais, Diego Marinho, em conjunto com a secretária municipal da Mulher e Cidadania, Cristina Donato Leandro. Ambos mantêm interlocução com o governo federal para ampliar os repasses ao município.

Pagamento condicionado ao período eleitoral

Segundo a secretária Cristina Donato, a proposta foi aprovada e o recurso empenhado, mas o pagamento só poderá ocorrer após o período de defeso eleitoral — restrição imposta pela legislação que limita transferências voluntárias da União para estados e municípios em anos de eleição.

Declarações

Cristina Donato afirmou que o investimento eleva a qualidade do atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade. “Esse recurso permitirá fortalecer a estrutura da assistência social de Gurupi, oferecendo melhores condições de trabalho às equipes e garantindo um atendimento cada vez mais eficiente e humanizado à população que mais precisa”, disse.

Diego Marinho destacou o esforço de articulação institucional. “Esse é o resultado de um trabalho de diálogo, planejamento e busca constante por oportunidades para Gurupi”, concluiu.

A liberação efetiva dependerá do calendário político