Rede Municipal de Ensino de Cariri inicia segundo semestre letivo com acolhimento e compromisso com a educação

Por Redação

Os corredores voltaram a ganhar vida, as salas de aula foram novamente preenchidas por sorrisos, reencontros e expectativas. Nesta segunda-feira, a Prefeitura de Cariri, por meio da Secretaria Municipal de Educação, marcou o início do segundo semestre letivo de 2026 com o retorno das atividades no CMEI Professora Luzia e na Escola Municipal de Tempo Integral Divina Ribeiro Borges.

O recomeço representa mais do que a volta às aulas. É a continuidade de um trabalho comprometido com a formação de cidadãos, o fortalecimento da aprendizagem e a construção de um futuro de oportunidades para crianças e adolescentes do município.

Com equipes preparadas para receber os estudantes, o retorno foi marcado pelo acolhimento, organização e entusiasmo de professores, servidores e gestores escolares, reforçando o compromisso da gestão municipal com uma educação pública de qualidade.

A secretária municipal de Educação, Micheline Almeida, destacou que o início de mais um semestre renova a missão de transformar vidas por meio da educação.

“Recebemos nossos estudantes com muita alegria e o compromisso de oferecer um ambiente acolhedor, seguro e propício ao aprendizado. A educação é a base para o desenvolvimento do nosso município, e cada novo semestre representa uma oportunidade de fortalecer o ensino, incentivar sonhos e construir novas conquistas ao lado de professores, servidores e das famílias, que são parceiras essenciais nesse processo”, afirmou.

A Prefeitura de Cariri reafirma que seguirá investindo em ações que valorizem a educação e promovam cada vez mais qualidade no ensino, garantindo que os estudantes tenham acesso a uma formação sólida, humana e transformadora.

O segundo semestre começa com a certeza de que, juntos, escola, família e poder público continuarão escrevendo uma história de avanços, conquistas e oportunidades para toda a comunidade escolar.