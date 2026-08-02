Motociclista morre em batida com carro na BR-242, em Peixe

Um motociclista morreu na BR-242 após uma batida entre uma moto e um carro na região de Peixe, no sul do estado. O acidente aconteceu na noite deste sábado (1), por volta das 21h. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ele foi identificado como Felipe de Farias Malheiros, de 25 anos.