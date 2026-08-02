Motociclista morre em batida com carro na BR-242, em Peixe

da redação
Um motociclista morreu na BR-242 após uma batida entre uma moto e um carro na região de Peixe, no sul do estado. O acidente aconteceu na noite deste sábado (1), por volta das 21h. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ele foi identificado como Felipe de Farias Malheiros, de 25 anos.
Os veículos teriam batido de frente. Imagens feitas no local e publicadas pela página Peixe News mostram a moto partida ao meio e o carro em uma ribanceira.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da moto morreu ainda no local. A situação do motorista do carro não foi informada pelas autoridades.