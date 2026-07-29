Colisão entre caminhões na BR-153 deixa motorista preso às ferragens em Gurupi

da redação

Um grave acidente envolvendo dois veículos de carga mobilizou equipes de resgate na BR-153, em Gurupi, no sul do Tocantins. A ocorrência foi registrada após um caminhão colidir na traseira de outro, deixando o motorista de um dos veículos preso às ferragens da cabine. O atendimento contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da concessionária Ecovias e do Corpo de Bombeiros Militar.

Quando chegaram ao local, os bombeiros encontraram a vítima consciente, orientada e conversando, porém com a perna direita presa à estrutura da cabine. O motorista apresentava uma fratura exposta no fêmur, acompanhada de intenso sangramento. Para realizar o resgate, a equipe utilizou técnicas de desencarceramento, fazendo inicialmente um corte de alívio na estrutura do caminhão e, em seguida, empregando um cilindro expansor para ampliar o espaço e retirar a vítima com segurança.

Após conseguir acesso ao ferimento, os socorristas realizaram um curativo compressivo para conter a hemorragia. Na sequência, o motorista foi retirado da cabine e recebeu atendimento conjunto das equipes do Corpo de Bombeiros e da Ecovias. Depois de estabilizado, ele foi encaminhado por uma ambulância da concessionária para uma unidade hospitalar da região. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pela Polícia Rodoviária Federal.