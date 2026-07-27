Wanderlei Barbosa reúne aliados e reforça mobilização em apoio à pré-candidatura de Dorinha

da redação
O governador Wanderlei Barbosa participou, nesta segunda-feira, de uma reunião com aliados políticos e integrantes do secretariado para reforçar a mobilização em torno da pré-candidatura da senadora Professora Dorinha ao Governo do Tocantins. Durante o encontro, o governador pediu o engajamento máximo de sua base política nas ações da pré-campanha, orientando que a participação ocorra no tempo livre de cada colaborador, sem qualquer mistura entre as atividades de governo e as ações eleitorais.
Após o evento, Wanderlei Barbosa agradeceu a presença dos participantes e destacou a receptividade do público à pré-candidata. “Obrigado a todos que vieram fazer parte dessa noite de alegria! O carinho das pessoas com todos nós, em especial com a nossa pré-candidata ao Governo, Professora Dorinha. Vamos com a força do povo e a graça de Deus”, afirmou. A manifestação reforçou o clima de união entre as lideranças do grupo político, que intensifica as articulações visando as eleições de 2026.