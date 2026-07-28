Fechar menu
terça-feira, 28 julho

Destaques

Suspeito de feminicídio é morto em confronto com polícia em Palmas

Atitude TocantinsPor 2 minutos de leitura

da redação

Lelito Tavares Barbosa, suspeito de matar a ex-mulher Morgana Vieira Monteiro, de 45 anos, foi morto em confronto com a Polícia Militar (PM), em Palmas. Ele foi localizado em uma área de mata próxima ao local do feminicídio, na noite desta segunda-feira (27).

Morgana foi assassinada em uma casa na quadra 1.503 Sul. Testemunhas ouvidas pela reportagem contaram que a mulher ainda tentou se proteger do ex-marido se trancando no banheiro da residência. Após o crime, o homem fugiu do local.

Morgana deixa duas filhas. Ela era servidora de Porto Nacional e trabalhava como enfermeira assistencialista na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

Homem mata ex-companheira e morre em confronto com a polícia

A PM fez buscas pelo suspeito na região. Equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do Grupo de Operações com Cães (GOC) localizaram o suspeito em uma área de mata.

A Prefeitura de Porto Nacional lamentou a morte de Morgana e declarou, em nota, que ela “deixa um legado de dedicação, competência, humanidade e compromisso com a saúde da nossa população. Sua partida prematura enlutou não apenas seus familiares e amigos, mas também toda a equipe da saúde e esta gestão municipal”.

Em nota de pesar, o Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins (Coren-TO) lamentou a morte da profissional. A entidade prestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho, reforçando o repúdio a todas as formas de violência contra a mulher.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) instaurou inquérito policial para apurar as circunstâncias do feminicídio. Paralelamente, as circunstâncias da morte decorrente de intervenção de agente de segurança pública também serão apuradas.

Compartilhar.

Ao desenvolvermos as seções de Agronegócio, Cidades, Opinião, Social, Cultura, Educação e Esporte, Meio Ambiente e Política procuramos atender a necessidade do público em ser informado sobre os acontecimentos locais, regionais ou próximos à comunidade.

Postagens relacionadas