Suspeito de feminicídio é morto em confronto com polícia em Palmas

da redação
Lelito Tavares Barbosa, suspeito de matar a ex-mulher Morgana Vieira Monteiro, de 45 anos, foi morto em confronto com a Polícia Militar (PM), em Palmas. Ele foi localizado em uma área de mata próxima ao local do feminicídio, na noite desta segunda-feira (27).
Morgana foi assassinada em uma casa na quadra 1.503 Sul. Testemunhas ouvidas pela reportagem contaram que a mulher ainda tentou se proteger do ex-marido se trancando no banheiro da residência. Após o crime, o homem fugiu do local.
Morgana deixa duas filhas. Ela era servidora de Porto Nacional e trabalhava como enfermeira assistencialista na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.
A PM fez buscas pelo suspeito na região. Equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do Grupo de Operações com Cães (GOC) localizaram o suspeito em uma área de mata.
A Prefeitura de Porto Nacional lamentou a morte de Morgana e declarou, em nota, que ela “deixa um legado de dedicação, competência, humanidade e compromisso com a saúde da nossa população. Sua partida prematura enlutou não apenas seus familiares e amigos, mas também toda a equipe da saúde e esta gestão municipal”.
Em nota de pesar, o Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins (Coren-TO) lamentou a morte da profissional. A entidade prestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho, reforçando o repúdio a todas as formas de violência contra a mulher.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) instaurou inquérito policial para apurar as circunstâncias do feminicídio. Paralelamente, as circunstâncias da morte decorrente de intervenção de agente de segurança pública também serão apuradas.