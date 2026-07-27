Ricardo Ayres defende Atos Gomes como vice de Dorinha e destaca renovação política

da redação

O deputado federal Ricardo Ayres (Republicanos) manifestou apoio ao nome de Atos Gomes (Republicanos) para compor, como pré-candidato a vice-governador, a chapa encabeçada pela senadora Professora Dorinha (União Brasil) nas eleições de 2026. Em declaração publicada nas redes sociais, Ayres afirmou que o Tocantins precisa de uma composição forte e representativa, defendendo que Atos reúne atributos para contribuir com o projeto político do grupo liderado por Dorinha e pelo governador Wanderlei Barbosa (Republicanos).

Segundo o parlamentar, a indicação de Atos Gomes representa a valorização de uma nova geração de lideranças políticas. “O Tocantins precisa de uma chapa forte, que seja representativa em todas as suas vertentes. O nome de Atos Gomes surge exatamente nesse sentido: um jovem que já mostrou serviço à frente da Secretaria de Esportes e Juventude e que representa essa nova geração pronta pra ocupar espaço de verdade na política, não só no discurso. O Republicanos já tem estrutura, liderança e voto no Tocantins pra isso. Ao lado da senadora Professora Dorinha, com o governador Wanderlei Barbosa como o maior nome e o maior cabo eleitoral do estado, o Tocantins seguirá no caminho certo”, declarou Ricardo Ayres. A definição sobre a composição da chapa majoritária, no entanto, deverá ocorrer apenas durante o período das convenções partidárias.