MPTO recomenda medidas emergenciais para evitar colapso de igreja do século XVIII em Chapada da Natividade

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) encaminhou recomendação à Prefeitura de Chapada da Natividade e à Paróquia Nossa Senhora de Sant’Ana para a adoção de ações imediatas que evitem o desabamento da Igreja Matriz de Nossa Senhora de Sant’Ana, além do planejamento urgente para restauração do imóvel. Da Redação do Portal Atitude

Construída no século XVIII, a igreja é patrimônio histórico protegido por tombamento municipal instituído pela Lei nº 176/2011. O templo apresenta avançado estado de deterioração e risco iminente de colapso. Erguida com taipa e adobe, parte das paredes já ruíram total ou parcialmente, e a cobertura se perdeu em diversos trechos, deixando a estrutura exposta a infiltrações, chuvas e ventos.

Cobertura provisória e escoramento

O MPTO estipulou prazo de dez dias para que Município e Paróquia executem, em conjunto, medidas emergenciais: instalação de cobertura provisória impermeável e reforço do escoramento das paredes remanescentes. Também deve ser feito o recolhimento e armazenamento adequado de peças históricas — tijolos de adobe desprendidos, madeiras originais e imagens sacras —, que precisam ser catalogados e preservados para futuro reaproveitamento em restauro.

Cronograma de restauração

A recomendação determina prazo de 30 dias para a apresentação de um cronograma detalhado de restauração completa. O planejamento deve atualizar o orçamento elaborado pela gestão municipal no fim de 2025, ajustando os custos aos novos danos acumulados nos últimos meses.

A prefeitura deverá disponibilizar engenheiros civis de seu quadro técnico para acompanhar e fiscalizar os trabalhos emergenciais. Já a Paróquia, proprietária do imóvel, deve colaborar na captação de recursos públicos e privados.

O documento é assinado pelo promotor Rodrigo de Souza, da Promotoria Regional Ambiental da Bacia do Alto e Médio Tocantins, em atuação conjunta com o promotor Célio Henrique Souza dos Santos, da Promotoria de Justiça de Natividade.

Patrimônio histórico sob risco