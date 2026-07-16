Luana Nunes defende ampliação da participação feminina na política durante lançamento da pré-candidatura de Dorinha em Araguaína

A pré-candidata a deputada federal Luana Nunes (UB) defendeu o aumento da presença de mulheres em espaços de poder durante o evento de lançamento da pré-candidatura da senadora Professora Dorinha (UB) ao Governo do Tocantins. A manifestação ocorreu na noite de quarta-feira, 15, no Ginásio Pedro Quaresma, em Araguaína. Da Redação

Luana afirmou que a ocupação de cargos estratégicos por mulheres representa avanço para a democracia e contribui para políticas públicas mais eficientes. “Ver uma mulher preparada e comprometida como a senadora Dorinha disputar o Governo do Tocantins inspira outras mulheres a acreditarem que também podem ocupar espaços de liderança”, declarou.

Única pré-candidata da região sudeste

A pré-candidata é a única mulher da região sudeste do Tocantins na disputa por uma vaga na Câmara Federal. Em sua plataforma, defende pautas voltadas à saúde, inclusão social, desenvolvimento regional e ampliação da participação feminina nos espaços de decisão.

O evento reuniu milhares de apoiadores, além de prefeitos, vereadores, deputados e lideranças políticas de diversas regiões do estado.

Estratégia de palanque duplo vinculada à liderança feminina