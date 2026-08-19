Dorinha inicia giro pelo Bico do Papagaio com agendas em 15 municípios da região

Candidata ao Governo percorrerá cidades do Bico até domingo, 23, e participará de encontros com moradores, lideranças e candidatos da coligação União pelo Tocantins.

Por Redação

A candidata ao Governo do Tocantins, Professora Dorinha (União Brasil), inicia nesta quinta-feira, 20, uma série de agendas pelo Bico do Papagaio. O roteiro segue até domingo, 23, com passagens em 16 cidades da região.

Na quinta, Dorinha começa por Piraquê, às 9h30, no Bosque. À tarde, estará em Wanderlândia, reunida com o vereador Adriano do Bar, na Avenida Bernardo Sayão. Às 16 horas, segue para Ananás, na Avenida Betel. A agenda termina à noite em Araguatins, na Arena Pequi, durante o lançamento da candidatura a deputado estadual de Wanderley Milhomem, o Wan Wan.

Na sexta-feira, 21, a primeira agenda será em São Bento do Tocantins, na Praça Oswaldo Franco. Ao meio-dia, Dorinha estará em Nazaré, reunida com o prefeito. Às 19 horas, participa, em Sítio Novo do Tocantins, do lançamento da candidatura a deputado federal de Jair Farias, na Rua Maranhense.

No sábado, 22, Dorinha inicia a agenda às 9 horas, com uma café da manhã e reunião em Axixá na casa do prefeito Auri, ao lado de vereadores e lideranças. Ao meio-dia, participa da inauguração do comitê de campanha em Maurilândia, na Avenida Sertaneja, no Centro. Às 15 horas, cumprirá agenda em Itaguatins. À noite, às 20 horas, estará em São Sebastião para o lançamento da candidatura a deputado estadual do professor Adriano.

E no domingo a primeira agenda será uma reunião às 10 horas, em Aragominas, no Salão Casa Velha, localizado na Rua Ary Valadão. Às 12h30, Dorinha estará em Santa Fé do Araguaia, ao lado da prefeita Vicença, no Setor Anaides, às margens da TO-222. Às 15 horas, participa de encontro no Ponto do Chagas, na Rua Costa e Silva, em Muricilândia. O giro termina às 18 horas, em Carmolândia, com uma reunião política na residência do prefeito Douglas.