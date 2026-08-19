Vicentinho propõe calendário de eventos e obras de infraestrutura para Taquaruçu

Por Redação

O candidato ao Governo do Tocantins, Vicentinho, reuniu-se nesta quarta-feira, 19, com empresários e moradores do distrito de Taquaruçu para apresentar propostas voltadas à infraestrutura urbana e à sustentabilidade do fluxo turístico na região.

Propostas para o setor de eventos

Durante o encontro, o candidato defendeu a descentralização do orçamento destinado ao turismo. A proposta consiste em substituir grandes eventos concentrados em datas isoladas por um calendário anual de atividades de menor porte. Segundo o plano apresentado, a medida visa manter a ocupação constante de pousadas e o movimento em estabelecimentos gastronômicos ao longo de todo o ano, evitando a sazonalidade intensa.

Infraestrutura e regularização fundiária

Vicentinho anunciou que solicitou um levantamento técnico para obras de pavimentação, sinalização turística e melhoria na acessibilidade das vias do distrito. O projeto preliminar estima um aporte de R$ 15 milhões. Além da reforma viária, a agenda incluiu discussões sobre a regularização fundiária da região e a melhoria dos acessos a cachoeiras e unidades de hospedagem.

Demandas locais, como a pavimentação de um trecho de aproximadamente nove quilômetros em Taquaruçu Grande — apontado por moradores como uma alternativa para desafogar o tráfego em Taquaralto —, foram incorporadas ao debate. Representantes do setor imobiliário local destacaram a necessidade de soluções definitivas para a logística de transporte.

Impacto econômico

A viabilidade de Taquaruçu como polo turístico regional depende diretamente da convergência entre o investimento público em infraestrutura básica e a capacidade de gestão do fluxo de visitantes. A proposta de fragmentar o calendário de eventos, se executada, pode atenuar os períodos de baixa temporada, conferindo maior estabilidade ao faturamento das empresas locais. Contudo, o impacto econômico real destas medidas dependerá da celeridade na execução das obras de infraestrutura citadas e da efetiva capacidade orçamentária do Estado para atender às demandas de pavimentação e regularização fundiária, essenciais para o desenvolvimento estruturado do distrito.