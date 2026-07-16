Vicentinho Júnior propõe ensino técnico e tecnológico como eixo de plano de governo

O pré-candidato ao Governo do Tocantins, Vicentinho Júnior, defende a reestruturação do ensino estadual com ênfase em áreas tecnológicas e profissionalizantes. A proposta integra a base do plano de governo que o político articula para a disputa eleitoral.
Da Redação do Portal Atitude
Vicentinho Júnior também propõe levar centros de formação profissional a municípios que atualmente não dispõem do serviço, com adequação dos cursos às vocações econômicas regionais.
Discurso
“O Tocantins é o estado mais jovem da Federação e precisa preparar seus jovens para as profissões do futuro. O papel do Estado é criar oportunidades por meio da educação, da tecnologia e da qualificação profissional”, afirmou.
Como referência do potencial local, o pré-candidato citou Cleidson Almiro, estudante de São Valério premiado em olimpíadas de tecnologia. Segundo ele, o desafio é tornar casos como esse mais frequentes em todo o estado.
Discurso alinhado à agenda nacional
A proposta insere Vicentinho Júnior em um discurso alinhado à agenda nacional de modernização do ensino, pauta que atravessa espectros partidários e ganhou relevância com a aceleração digital pós-pandemia. No Tocantins, onde a economia ainda depende fortemente do setor público e do agronegócio, a aposta em formação tecnológica enfrenta o duplo desafio de gerar demanda real de trabalho qualificado e superar a ausência histórica de infraestrutura educacional no interior. O êxito da promessa dependerá menos da intenção e mais da capacidade de execução — variável que o eleitor terá de avaliar à luz do histórico administrativo do candidato e de seu grupo político.