Vicentinho Júnior propõe ensino técnico e tecnológico como eixo de plano de governo

O pré-candidato ao Governo do Tocantins, Vicentinho Júnior, defende a reestruturação do ensino estadual com ênfase em áreas tecnológicas e profissionalizantes. A proposta integra a base do plano de governo que o político articula para a disputa eleitoral. Da Redação do Portal Atitude

A estratégia prevê expansão de cursos nas áreas de programação, robótica e inteligência artificial, além do fortalecimento de parcerias com instituições de ensino técnico. O objetivo declarado é ampliar o acesso de jovens à qualificação e ao primeiro emprego.

Vicentinho Júnior também propõe levar centros de formação profissional a municípios que atualmente não dispõem do serviço, com adequação dos cursos às vocações econômicas regionais.

Discurso

“O Tocantins é o estado mais jovem da Federação e precisa preparar seus jovens para as profissões do futuro. O papel do Estado é criar oportunidades por meio da educação, da tecnologia e da qualificação profissional”, afirmou.

Como referência do potencial local, o pré-candidato citou Cleidson Almiro, estudante de São Valério premiado em olimpíadas de tecnologia. Segundo ele, o desafio é tornar casos como esse mais frequentes em todo o estado.

Discurso alinhado à agenda nacional