Wagner Rodrigues lança Professora Dorinha como pré-candidata ao Governo: “Daqui para frente, ela não é só senadora, e sim a nossa pré-candidata a governadora”

Em evento que reuniu lideranças de seis partidos políticos em Araguaína, prefeito formaliza apoio à senadora e define as primeiras articulações do bloco para a disputa sucessória de 2026.

Por Wesley Silas

ARAGUAÍNA — Na noite desta quarta-feira (15), o prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues, formalizou o apoio à senadora Professora Dorinha (União Brasil) como pré-candidata ao Governo do Estado do Tocantins para o pleito de 2026. A declaração ocorreu durante o encontro da aliança “União pelo Tocantins”, realizado no Ginásio Pedro Quaresma, em Araguaína. O evento reuniu prefeitos, parlamentares e representantes de seis legendas, marcando o início prático da articulação de forças na região norte do estado.

Articulação de Forças e Alianças Partidárias

Durante seu pronunciamento, Wagner Rodrigues defendeu a consolidação do nome de Dorinha como a principal alternativa do bloco ao Palácio Araguaia. “Estamos aqui com a nossa pré-candidata ao Governo do Tocantins, a senadora Professora Dorinha. Aliás, a partir de agora, vamos deixar de chamá-la apenas de senadora. Daqui para frente, ela é a nossa pré-candidata ao Governo do Estado”, declarou o gestor municipal, enfatizando que a manutenção da aliança partidária será o pilar de sustentação do grupo.

O palanque contou com a presença do governador Wanderlei Barbosa e do senador Eduardo Gomes, além de deputados e pré-candidatos ao Senado como Carlos Gaguim, Ronaldo Dimas e Eli Borges, e da deputada Janad Valcari. A participação de siglas de espectros variados — União Brasil, Progressistas, PL, Republicanos, Podemos e PRD — evidencia o esforço de aglutinar forças de forma antecipada para mitigar dissidências internas.

Histórico Técnico e Plataforma Municipalista

Ao discursar, a senadora Professora Dorinha destacou sua trajetória de três mandatos na Câmara dos Deputados e o atual mandato no Senado Federal. A parlamentar apresentou como credenciais a destinação de mais de R$ 2,7 bilhões em emendas parlamentares para infraestrutura, saúde e educação nos municípios tocantinenses ao longo de sua atuação em Brasília

.”Minha trajetória começou na sala de aula, passou pela Secretaria de Educação do Estado, Câmara dos Deputados, chegou ao Senado e agora me coloca diante do desafio de planejar o futuro do estado. Vamos percorrer o Tocantins para dialogar com os municípios e estruturar o projeto que pretendemos apresentar no momento adequado”, declarou Dorinha.

Peso de Araguaína no Xadrez de 2026

O posicionamento contundente de Wagner Rodrigues em favor de Dorinha sinaliza uma antecipação estratégica das forças políticas do norte do estado. Ao sediar o lançamento e assumir o protagonismo da indicação, o prefeito de Araguaína tenta consolidar o município como o principal polo decisório do bloco. Contudo, a presença simultânea de múltiplos postulantes a cargos majoritários no mesmo palanque — como os pré-candidatos ao Senado Ronaldo Dimas, Carlos Gaguim e Eli Borges — evidencia o desafio que a aliança enfrentará para acomodar os interesses locais sem fragmentar a base. A movimentação tensiona as articulações em Palmas e obriga as correntes adversárias a acelerarem suas próprias composições no norte tocantinense.Peso de Araguaína no Xadrez de 2026

O posicionamento contundente de Wagner Rodrigues em favor de Dorinha sinaliza uma antecipação estratégica das forças políticas do norte do estado. Ao sediar o lançamento e assumir o protagonismo da indicação, o prefeito de Araguaína tenta consolidar o município como o principal polo decisório do bloco. Contudo, a presença simultânea de múltiplos postulantes a cargos majoritários no mesmo palanque — como os pré-candidatos ao Senado Ronaldo Dimas, Carlos Gaguim e Eli Borges — evidencia o desafio que a aliança enfrentará para acomodar os interesses locais sem fragmentar a base. A movimentação tensiona as articulações em Palmas e obriga as correntes adversárias a acelerarem suas próprias composições no norte tocantinense.