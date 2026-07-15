Ronaldo Dimas destaca união com Wanderlei Barbosa em ato de apoio à pré-candidatura de Dorinha

da redação

O pré-candidato ao Senado, Ronaldo Dimas, marcou o lançamento da pré-candidatura da senadora Professora Dorinha ao Governo do Tocantins, realizado na noite desta quarta-feira (15), em Araguaína, com um discurso de conciliação política. Ao lado do governador Wanderlei Barbosa, Dimas relembrou a disputa eleitoral passada, mas ressaltou que as diferenças ficaram para trás em nome de um projeto comum. “Fomos adversários na eleição passada e hoje estamos juntos por Dorinha”, afirmou durante o evento.

O ato político reuniu uma ampla frente de lideranças estaduais e consolidou a aliança em torno da pré-candidatura de Dorinha ao Palácio Araguaia.