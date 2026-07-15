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quarta-feira, 15 julho

Política

Janad Valcari pode apoiar Ronaldo Dimas ao senado e abre espaço para Ordilei Valcari ser um dos suplentes de Dimas

Atitude TocantinsPor 1 Leitura mínima

Da redação

A deputada Janad de Valcari, PP,  deve apoiae à pré-candidatura de Ronaldo Dimas, do Podemos, ao Senado Federal. Nos bastidores, ambos trabalham para consolidar a aliança e reforçar a representatividade do Tocantins no Congresso Nacional.

Na articulação política, o nome do empresário Ordilei Valcari, esposo da deputada, também já aparece nas conversas. A expectativa é que ele possa assumir uma das suplências na chapa de Ronaldo Dimas, o que fortaleceria ainda mais a união entre PP e Podemos nas eleições.

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