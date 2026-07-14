Sem a presença de Irajá, Laurez Moreira define convenção para 4 de agosto com presidentes de PSB, PDT e PT 

da redação

O vice-governador do Tocantins e presidente estadual do PSD, Laurez Moreira, anunciou nesta terça-feira (14) a data e o local da convenção partidária do grupo aliado. Segundo publicação feita por ele nas redes sociais, o encontro está marcado para o dia 4 de agosto, às 16h, no Auditório da ATM. Na foto divulgada, Laurez aparece reunido com os presidentes estaduais do PSB, PDT e PT.

O anúncio foi feito sem a presença do senador Irajá, que também integra a base do presidente Lula no estado. Na publicação, Laurez destacou que os partidos estão “unidos para a grande transformação do Tocantins” e encerrou com a frase “Vamos pra frente!”. A definição da data ocorre em meio às articulações para as eleições e oficializa o calendário do bloco que apoia o governo Lula e a pré-candidatura de Laurez ao governo do Tocantins.