NOVO homologa Ataídes ao governo e apresenta Subtenente Rosoleia como vice em convenção nesta terça-feira

Por Wesley Silas O Partido NOVO realiza nesta terça-feira (4), às 18h, na sede estadual da legenda em Palmas, convenção para homologar a candidatura do ex-senador Ataídes Oliveira ao governo do Tocantins e apresentar a chapa majoritária. O evento deve oficializar a Subtenente Rosoleia, 49 anos, como candidata a vice-governadora, além de indicar nomes para o Senado e para a Assembleia Legislativa. A convenção ocorre em meio ao encerramento do calendário partidário, que exige a formalização das candidaturas até o prazo estipulado pela Justiça Eleitoral.

Chapa prevê vice feminina e militar na disputa ao Senado

Em declaração ao Portal Atitude, Ataídes confirmou a apresentação de Rosoleia como candidata a vice. O nome para a vaga ao Senado ainda é tratado como provável, com o coronel Nilton, do Corpo de Bombeiros, como principal aposta. A chapa deve incluir ainda candidatos a deputado estadual e, possivelmente, outra composição a deputado federal.

A escolha combina presença feminina na majoritária e o apelo a um perfil ligado às forças de segurança — movimento que Ataídes vinha sinalizando nas últimas semanas ao reservar espaço para mulheres na composição e avaliar um militar para a disputa.

Slogan e campanha concentrada nas redes sociais

Sob o slogan “Só ele é direita raiz”, Ataídes tem usado as redes sociais como principal canal de comunicação, na contramão dos adversários que priorizam palanques físicos. A estratégia aposta na distribuição de conteúdo com críticas aos oponentes e reflexões sobre o voto consciente, sustentada na trajetória de empresário.

Investimentos declarados e críticas à corrupção

Ataídes afirma ter investido R$ 925 milhões no Tocantins por meio do Grupo Araguaia e gerado cerca de 40 mil empregos diretos. Em postagem recente, declarou que, caso a senadora Dorinha (UB) ou Vicentinho Júnior (PSDB) vençam a eleição, deixará de investir no estado e sairá do Tocantins. A pauta do pré-candidato inclui ainda críticas recorrentes à corrupção, com questionamentos aos adversários sobre planos de combate ao desvio de recursos públicos.

NOVO em uma candidatura de perfil antipolítica

A convenção consolida a aposta do NOVO em uma candidatura de perfil antipolítica, ancorada em capital eleitoral do ex-senador e em narrativa de gestão privada. A declaração condicionando investimentos ao resultado eleitoral, porém, expõe um risco: pode ser explorada pelos adversários como pressão sobre o eleitor e fragilizar o discurso de compromisso com o estado. A composição com vice feminina e nome militar busca ampliar a base fora do núcleo partidário, mas o desafio imediato de Ataídes é converter a presença digital em votos num cenário em que Dorinha e Vicentinho Júnior já disputam o mesmo eleitorado de centro e de centro-direita.

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