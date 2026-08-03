Pesquisa Brasmarket aponta Professora Dorinha com 36,3% e Vicentinho Júnior com 24,1% na corrida ao Governo do Tocantins

Levantamento veiculado pela Rede TV registra ainda Ataídes de Oliveira com 9,3% e Laurez Moreira com 8,3% na intenção de voto estimulada. Contudo, o dado de maior relevância técnica e estratégica encontra-se na consulta espontânea, na qual 73% do eleitorado ainda se declara indeciso. Esse elevado percentual sinaliza que a consolidação do quadro eleitoral dependerá diretamente da capacidade dos pré-candidatos em articular alianças regionais, estruturar campanhas de rua e capturar a atenção da parcela do eleitorado que atualmente se mantém distante do debate sucessório estadual.

Da Redação

Pesquisa de intenção de voto realizada pelo instituto Brasmarket e divulgada nesta segunda-feira (3), pela Rede TV, mostra a senadora Professora Dorinha (União Brasil) na liderança da disputa pelo Governo do Tocantins nas Eleições 2026, com 36,3% das preferências no cenário estimulado. O deputado federal Vicentinho Júnior (PSDB) aparece na segunda colocação, com 24,1%.

Cenário Estimulado e Votos Válidos

No cenário estimulado — modalidade em que os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos entrevistados —, o empresário Ataídes de Oliveira (Novo) soma 9,3% das intenções de voto, seguido pelo vice-governador Laurez Moreira (PSD), com 8,3%. Entre os entrevistados, 12,4% declararam-se indecisos ou não souberam responder, enquanto 9,5% indicaram a intenção de votar em branco ou anular o voto.

Na apuração por votos válidos — critério oficial adotado pela Justiça Eleitoral no dia da votação, no qual são desconsiderados os votos brancos, nulos e os eleitores indecisos —, Dorinha alcança 46,5%, Vicentinho Júnior registra 30,9%, Ataídes de Oliveira marca 11,9% e Laurez Moreira obtém 10,6%.

Modalidade Espontânea

Na pesquisa espontânea, em que os eleitores declaram suas preferências sem a apresentação prévia de uma lista de concorrentes, a senadora Professora Dorinha foi citada por 11,1% dos entrevistados, enquanto Vicentinho Júnior registrou 9,5%. Ataídes de Oliveira e Laurez Moreira alcançaram 1,7% e 1,5%, respectivamente. O percentual de eleitores que não souberam ou não responderam nesta categoria somou 73%.

Dados da Pesquisa

O levantamento, registrado no Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) sob o número TO-02848/2026, ouviu 1.200 pessoas em todo o estado entre os dias 29 e 31 de julho. A margem de erro é de 2,84 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%