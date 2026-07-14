Halum assume coordenação da pré-campanha de Caiado no Tocantins e diz que ‘povo quer andar pra frente’

O ex-deputado federal César Halum foi anunciado nesta terça-feira (14) como coordenador da pré-campanha presidencial de Ronaldo Caiado (PSD) no Tocantins. O anúncio ocorreu durante coletiva de imprensa em Palmas, com a exibição de vídeos de Caiado e do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, confirmando a nomeação. “O povo não quer andar nem para a direita nem para a esquerda, quer andar pra frente sempre”, declarou,

Da redação do Portal Atitude

Protagonismo tocantinense

Halum justificou a adesão à candidatura de Caiado — que deixou o governo de Goiás para disputar o Palácio do Planalto — como uma tentativa de colocar o estado no centro do debate nacional. “O Tocantins não vai apenas acompanhar as eleições a nível nacional, quer ser protagonista na construção de um projeto a nível nacional”, afirmou.

O ex-parlamentar disse que foi convidado diretamente por Kassab para a função, citando a relação de longa data com Caiado. “Tenho convivência com Caiado há muitos anos, conheço suas convicções, seu trabalho e dedicação”, completou.

Estruturação da campanha

Segundo Halum, a missão inicial é organizar a estrutura política da pré-campanha, dialogar com lideranças regionais e inserir as demandas do Tocantins na pauta nacional. Ele afirmou que pretende montar um grupo multissetorial, começando pelo setor produtivo.

“O povo não quer andar nem para a direita nem para a esquerda, quer andar pra frente sempre”, declarou, em tom pragmático. Após consolidar essa frente ampla, prometeu dedicar-se com mais intensidade à própria campanha para a Assembleia Legislativa, também pelo PSD.

Relação com o PT e divisão no partido

Questionado sobre o desconforto gerado pela divisão no PSD tocantinense — enquanto a executiva estadual apoia Lula, Halum puxa votos para Caiado —, o pré-candidato minimizou o conflito, mas não escondeu as dificuldades pessoais com o campo petista. “Tenho dificuldade de convivência com esse setor”, admitiu, referindo-se ao PT, com quem Laurez Moreira selou aliança para a disputa estadual.

Halum afirmou que a cúpula nacional do PSD avalizou sua decisão. “Vi dificuldade nisso, mas o presidente nacional entendeu que isso é parte da política e me convidou para fazer parte desse processo ao lado de Caiado”, explicou.

Relação com Laurez Moreira

Halum garantiu que o pré-candidato ao governo e presidente estadual do PSD, Laurez Moreira, vê com naturalidade sua atuação à frente da campanha presidencial de Caiado. “Tenho 46 anos que trabalho com o Agro no Tocantins, não posso trair minhas origens, não estou fazendo isso por rebeldia”, ponderou.

O ex-deputado afastou qualquer clima de guerra interna: “Não é briga minha, não sou membro da executiva, sou um filiado, não quero entrar nessa questão”. Ele disse acreditar que haverá entendimento no futuro.

Complexa engenharia política do PSD e PT no Tocantins