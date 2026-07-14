Laurez Moreira declara apoio à PEC que cria aposentadoria especial para agentes de saúde

Da Redação O vice-governador e pré-candidato ao Governo do Tocantins, Laurez Moreira (PSD), manifestou apoio à Proposta de Emenda à Constituição (PEC 14/2021), em tramitação no Senado Federal, que estabelece regras diferenciadas de aposentadoria para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias.

Reconhecimento da categoria

Em declaração, Laurez afirmou que a proposta reconhece o trabalho de profissionais que atuam na atenção básica e enfrentam condições adversas no dia a dia. Ele classificou a categoria como “porta de entrada do SUS” e destacou a importância do vínculo deles com a realidade das famílias atendidas.

“Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias são, por muitas vezes, a porta de entrada do SUS. São eles que conhecem de perto a realidade das famílias, orientam, acompanham, previnem doenças e salvam vidas. Nada mais justo do que garantir uma aposentadoria compatível com a importância e o desgaste da função que exercem”, disse.

Tramitação no Senado

A PEC trata de regras específicas para a aposentadoria da categoria, além de assegurar garantias relacionadas à carreira e ao vínculo funcional. A matéria está em fase final de tramitação no Senado.

Laurez lembrou a atuação dos agentes na pandemia da Covid-19, nas campanhas de vacinação e no combate a doenças como dengue, zika e chikungunya. Segundo ele, a proposta representa “um avanço importante para fazer justiça a uma categoria que presta um serviço indispensável à saúde pública brasileira”.

Além da aposentadoria

O vice-governador defendeu que a valorização dos agentes inclua investimentos em qualificação, melhores condições de trabalho e fortalecimento da atenção primária — estratégia que, segundo ele, reduz internações e melhora indicadores de saúde.

Consolidar base entre servidores municipais