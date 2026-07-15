Aliança definida: Federação PRD e Solidariedade confirma apoio a Dorinha e agenda convenção para 30 de julho

da redação

A Federação Renovação Solidária, formada por PRD e Solidariedade, decidiu apoiar a pré-candidatura da senadora Professora Dorinha ao Governo do Tocantins nas eleições de 2026. A aliança deverá ser oficializada durante a convenção da federação, marcada para 30 de julho.

O encontro ocorrerá na mesma data da convenção do União Brasil, partido de Dorinha. A realização conjunta é vista como uma demonstração de unidade entre as siglas e deverá transformar o evento em um dos principais atos políticos do grupo antes do início oficial da campanha.