Aliança definida: Federação PRD e Solidariedade confirma apoio a Dorinha e agenda convenção para 30 de julho

da redação
A Federação Renovação Solidária, formada por PRD e Solidariedade, decidiu apoiar a pré-candidatura da senadora Professora Dorinha ao Governo do Tocantins nas eleições de 2026. A aliança deverá ser oficializada durante a convenção da federação, marcada para 30 de julho.
O encontro ocorrerá na mesma data da convenção do União Brasil, partido de Dorinha. A realização conjunta é vista como uma demonstração de unidade entre as siglas e deverá transformar o evento em um dos principais atos políticos do grupo antes do início oficial da campanha.
Segundo dirigentes da federação, o apoio foi construído com a concordância da maioria dos integrantes das chapas proporcionais. A convenção também deverá confirmar os candidatos que disputarão vagas na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados.
Com a adesão, Dorinha amplia sua base política e passa a contar com uma estrutura de pré-candidatos distribuída por diferentes regiões do estado. O movimento fortalece a presença do grupo no interior e amplia a capacidade de mobilização durante a campanha.
Apesar da definição sobre a candidatura ao Governo, a composição da chapa majoritária ainda permanece em negociação. O principal impasse está na escolha dos nomes que disputarão as duas vagas ao Senado dentro da aliança.
As conversas envolvem diferentes partidos e lideranças políticas e devem avançar até as convenções. O grupo reúne vários pré-candidatos ao Senado, o que torna a definição uma das etapas mais delicadas da formação da chapa.
A convenção de 30 de julho deverá marcar o anúncio formal da aliança entre a Federação Renovação Solidária e o União Brasil, além de consolidar a entrada de PRD e Solidariedade no projeto político liderado por Dorinha.