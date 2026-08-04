Em meio à crise no PSD entre Irajá e Laurez, Kátia Abreu saúda convenção da Federação Brasil da Esperança no TO

Coordenadora da campanha de Lula no estado destacou a importância da união do PT, PCdoB e PV na consolidação do palanque governista e na construção de uma chapa forte para as eleições.

Por Wesley Silas

Em um momento de tensão política e desdobramentos da crise interna do PSD no Tocantins — marcada pelo distanciamento entre o senador Irajá e o vice-governador Laurez Moreira —, a ex-senadora Kátia Abreu, coordenadora da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no estado, manifestou apoio público aos membros da Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV).

Em nota oficial divulgada à imprensa, Kátia Abreu cumprimentou os militantes e lideranças partidárias pela realização da Convenção Estadual da federação, realizada no Auditório da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), em Palmas.

“Quero cumprimentar todos os convencionais do meu partido, o PT, e também do PCdoB e do PV, pela realização da Convenção da Federação Brasil da Esperança. Desejo muito sucesso a todos os candidatos e candidatas que terão seus nomes homologados e reforço a importância do empenho e do trabalho conjunto de todos para fortalecermos a campanha do presidente Lula no Tocantins e construirmos uma eleição vitoriosa”, declarou Kátia Abreu.

A ex-senadora ressaltou ainda que o evento representa um compromisso com o desenvolvimento regional e nacional. “Que este seja um momento de compromisso com a nossa gente e de esperança com o nosso futuro, em favor de um projeto que continue promovendo o desenvolvimento do Tocantins e de todo o Brasil”, completou.

Força política e presença de ministros

A convenção da Federação Brasil da Esperança reuniu prefeitos de diversos municípios tocantinenses e pretende formalizar o apoio a mais de 70 pré-candidatos aos cargos de deputado federal e estadual, demonstrando capilaridade política em todas as regiões do estado.

No ato está marcado o peso político de integrantes do primeiro escalão do Governo Federal, registrando as presenças do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, e do ministro dos Transportes, Renan Filho (representado na ocasião por secretários/membros da pasta). A mobilização selou a unidade da base aliada do governo federal no Tocantins rumo ao pleito de outubro.