Adversários em 2022, Wanderlei e Dimas se unem em palanque de Dorinha no lançamento da aliança em Araguaína

da redação

Dois dos nomes que protagonizaram a disputa pelo Governo do Tocantins em 2022 voltam a dividir o mesmo palco na próxima quarta-feira (15). O governador Wanderlei Barbosa, do Republicanos, e o ex-prefeito de Araguaína Ronaldo Dimas, do Podemos, estarão juntos no lançamento oficial das pré-candidaturas da aliança “União pelo Tocantins”.

O ato está marcado para as 18h30 no Ginásio Pedro Quaresma, em Araguaína, e dá a largada à agenda conjunta do grupo visando as eleições de 2026. Desta vez, os antigos adversários aparecem como aliados na pré-candidatura da senadora Professora Dorinha ao governo estadual. Em 2022, Wanderlei saiu vitorioso das urnas, enquanto Dimas ficou na segunda colocação na corrida pelo Palácio Araguaia.Além dos dois, o evento deve reunir outras lideranças da base.

Confirmaram presença o prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues, a própria Professora Dorinha, e demais representantes políticos da aliança. Ronaldo Dimas, que é pré-candidato ao Senado pelo Podemos, também sobe ao palanque ao lado do governador. O encontro sinaliza a costura do grupo para consolidar a chapa majoritária no próximo pleito.