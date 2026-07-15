Gomes prega mobilização e afirma: “Vamos ganhar esse Estado de amigo a amigo em prol de Dorinha”

da redação

O senador

Eduardo Gomes

reforçou o discurso de união e mobilização política durante o lançamento da pré-candidatura da senadora

Professora Dorinha

ao Governo do Tocantins, realizado na noite desta quarta-feira (15), em Araguaína. Em sua fala, o parlamentar destacou a importância da aproximação com a população e convocou aliados a intensificarem o trabalho de articulação em todas as regiões do Estado. “

Vamos ganhar esse Estado de amigo a amigo em prol de Dorinha

“, declarou, arrancando aplausos do público presente.