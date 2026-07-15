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quinta-feira, 16 julho

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Gomes prega mobilização e afirma: “Vamos ganhar esse Estado de amigo a amigo em prol de Dorinha”

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Eduardo Gomes prega mobilização e afirma: “Vamos ganhar esse Estado de amigo a amigo em prol de Dorinha”
da redação
O senador Eduardo Gomes reforçou o discurso de união e mobilização política durante o lançamento da pré-candidatura da senadora Professora Dorinha ao Governo do Tocantins, realizado na noite desta quarta-feira (15), em Araguaína. Em sua fala, o parlamentar destacou a importância da aproximação com a população e convocou aliados a intensificarem o trabalho de articulação em todas as regiões do Estado. “Vamos ganhar esse Estado de amigo a amigo em prol de Dorinha“, declarou, arrancando aplausos do público presente.

O evento reuniu uma ampla frente de lideranças políticas, entre prefeitos, vice-prefeitos, deputados, vereadores e representantes de diversos partidos, evidenciando a força da pré-campanha de Dorinha.

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