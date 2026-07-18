Fechar menu
sábado, 18 julho

Destaques

Queda de avião de pequeno porte deixa uma morta e dois feridos entre Palmas e Lajeado

Atitude TocantinsPor 1 Leitura mínima

da redação

Um avião de pequeno porte caiu em uma região de chácaras na zona rural de Palmas, na manhã deste sábado (18). Os bombeiros enviaram equipes para atender a ocorrência. No local uma pessoa morreu e outras duas  foram levadas ao hospital pelo Samu.

O avião havia decolado do aeródromo e seguia com destino a Redenção (PA). Na aeronave estavam o piloto e duas pessoas.

A vítima que morreu foi identificada como Roseli Amarilda Pechulo Silva, de 62 anos.

O acidente aconteceu próximo de um aeródromo. Testemunhas contaram que ouviram um barulho pouco depois da decolagem, e o avião começou a perder altitude.

Mulher morre e duas pessoas são socorridas após queda de avião de pequeno porte

As informações iniciais indicam que a aeronave seria um monomotor. As causas do acidente ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas pelos órgãos responsáveis.

Compartilhar.

Ao desenvolvermos as seções de Agronegócio, Cidades, Opinião, Social, Cultura, Educação e Esporte, Meio Ambiente e Política procuramos atender a necessidade do público em ser informado sobre os acontecimentos locais, regionais ou próximos à comunidade.

Postagens relacionadas