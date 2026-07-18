Queda de avião de pequeno porte deixa uma morta e dois feridos entre Palmas e Lajeado

da redação
Um avião de pequeno porte caiu em uma região de chácaras na zona rural de Palmas, na manhã deste sábado (18). Os bombeiros enviaram equipes para atender a ocorrência. No local uma pessoa morreu e outras duas foram levadas ao hospital pelo Samu.
O avião havia decolado do aeródromo e seguia com destino a Redenção (PA). Na aeronave estavam o piloto e duas pessoas.
A vítima que morreu foi identificada como Roseli Amarilda Pechulo Silva, de 62 anos.
O acidente aconteceu próximo de um aeródromo. Testemunhas contaram que ouviram um barulho pouco depois da decolagem, e o avião começou a perder altitude.
As informações iniciais indicam que a aeronave seria um monomotor. As causas do acidente ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas pelos órgãos responsáveis.