Choque elétrico em barraca de praia mata criança no Tocantins, diz polícia

da redação
Uma criança de 5 anos morreu na manhã desta quinta-feira (16) após sofrer um choque elétrico na Praia da Raposa, em Tupiratins, na região central do estado.
Segundo a Polícia Militar, o menino brincava próximo a uma barraca quando foi buscar uma bola e tocou na estrutura metálica, que estava energizada. A criança foi identificada como Enrico Candido Alves de França.
De acordo com informações repassadas à PM, a família da criança, que mora em Colméia, na região central do Tocantins, tinha ido passar o dia na praia. Enrico estava acompanhado de outras duas crianças, que presenciaram o momento em que ele tocou no ferro da estrutura e ficou preso ao metal.