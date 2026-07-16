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sexta-feira, 17 julho

Estado

Choque elétrico em barraca de praia mata criança no Tocantins, diz polícia

Atitude TocantinsPor 1 Leitura mínima

da redação

Uma criança de 5 anos morreu na manhã desta quinta-feira (16) após sofrer um choque elétrico na Praia da Raposa, em Tupiratins, na região central do estado.

Segundo a Polícia Militar, o menino brincava próximo a uma barraca quando foi buscar uma bola e tocou na estrutura metálica, que estava energizada. A criança foi identificada como Enrico Candido Alves de França.

De acordo com informações repassadas à PM, a família da criança, que mora em Colméia, na região central do Tocantins, tinha ido passar o dia na praia. Enrico estava acompanhado de outras duas crianças, que presenciaram o momento em que ele tocou no ferro da estrutura e ficou preso ao metal.

Criança morre eletrocutada ao tocar barraca em praia do TO
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