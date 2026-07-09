Projeto Olhar Atento realiza mais uma etapa em São Valério e amplia acesso a cirurgias oftalmológicas gratuitas

Da Redação

Entre os dias 7 e 8 de julho, o município de São Valério do Tocantins recebeu mais uma etapa do Projeto Olhar Atento. A ação de saúde, realizada no Hospital Municipal, incluiu consultas e cirurgias gratuitas de catarata e pterígio para a população. A iniciativa ocorreu em parceria com a Prefeitura Municipal e beneficiou moradores da cidade e de municípios vizinhos.

Criado em 2025, o projeto tem como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços especializados em saúde ocular, contribuindo para a redução da demanda por procedimentos oftalmológicos e para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes. A execução da iniciativa conta com recursos oriundos de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Eduardo Fortes (Republicanos), em parceria com os municípios participantes.

Em 2026, já foram realizadas cerca de 400 cirurgias de catarata e pterígio. A previsão é de que o projeto alcance aproximadamente mil procedimentos até o fim do ano. Neste período, moradores de mais de 20 municípios das regiões Sul e Sudeste do Tocantins já foram contemplados pela iniciativa, desenvolvida em parceria com as administrações municipais.

A expressiva procura pelos atendimentos durante as etapas do Projeto Olhar Atento evidencia a demanda por serviços oftalmológicos especializados na região e reforça a importância de ações voltadas à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento de doenças oculares, ampliando o acesso da população a procedimentos que contribuem para a preservação da visão e para a qualidade de vida.

Ascom

Fotos: João Santtos