Sebrae e MPTO firmam parceria para capacitar gestores municipais no Tocantins

Da Redação O Sebrae Tocantins e o Ministério Público do Tocantins (MPTO) devem assinar nos próximos dias um acordo de cooperação técnica voltado à qualificação da gestão pública nos municípios do Estado. A iniciativa foi discutida na tarde desta terça-feira, 14, e prevê um conjunto de capacitações e ações de orientação destinadas a gestores e servidores públicos municipais.

Capacitação técnica como eixo central

O acordo prevê que as duas instituições atuarão de forma conjunta na oferta de cursos e materiais orientativos sobre governança, planejamento, transparência, integridade e gestão de políticas públicas. A ideia é que as ações cheguem a prefeituras de diferentes regiões do Estado.

O superintendente do Sebrae Tocantins, Rérison Antônio Castro, afirmou que a proposta tem caráter preventivo e pedagógico. Segundo ele, o objetivo é qualificar tecnicamente os gestores para melhorar a tomada de decisões e a execução de políticas públicas.

MPTO amplia atuação preventiva

O procurador-geral de Justiça, Abel Andrade Leal Júnior, destacou que a parceria reforça o papel do MPTO na indução de boas práticas administrativas. Para ele, investir em orientação e capacitação reduz falhas na gestão dos recursos públicos e contribui para resultados mais concretos à sociedade.

Impacto esperado sobre o ambiente de negócios

A cooperação também pretende consolidar uma cultura de governança baseada em planejamento e avaliação de resultados. A expectativa é que administrações municipais mais qualificadas gerem reflexos sobre o ambiente de negócios local, com mais segurança institucional e condições favoráveis ao empreendedorismo.