Coronel Maxuell dos Santos de Souza assume comando-geral do Corpo de Bombeiros do Tocantins

da redação
O coronel Maxuell dos Santos de Souza assumiu o comando-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO) após uma mudança promovida pelo governador Wanderlei Barbosa na cúpula da corporação. Ele substitui o coronel Peterson Queiroz de Ornelas, que estava à frente dos Bombeiros desde novembro de 2023.
A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (14) junto com a exoneração do então comandante. Ao anunciar a alteração, o Governo do Tocantins afirmou que nomeações e exonerações fazem parte das decisões administrativas destinadas à continuidade dos serviços públicos e ao funcionamento das instituições.
Natural de Assú, no Rio Grande do Norte, Maxuell ingressou no Corpo de Bombeiros do Tocantins em 2004, inicialmente como soldado. Três anos depois, foi aprovado para o Quadro de Oficiais e iniciou o Curso de Formação de Oficiais no Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Em 2009, passou a integrar oficialmente o quadro de oficiais da corporação tocantinense.
Ao longo de mais de duas décadas de carreira, o coronel ocupou funções de comando, planejamento e gestão. Foi chefe do Estado-Maior, comandante de Gestão de Pessoas, diretor de Logística, diretor de Ensino e comandante da Academia de Formação de Bombeiros Militar.
Também esteve à frente de unidades da corporação em Palmas, Paraíso do Tocantins, Araguaína e Gurupi. A trajetória reúne experiência tanto na administração interna quanto na coordenação de atividades operacionais.
O novo comandante-geral é graduado em Gestão de Emergências pela Universidade do Vale do Itajaí, possui pós-graduação em Gestão Logística pela PUC Minas e formação em Altos Estudos Estratégicos.