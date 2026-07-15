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quinta-feira, 16 julho

Estado

Coronel Maxuell dos Santos de Souza assume comando-geral do Corpo de Bombeiros do Tocantins

Atitude TocantinsPor 2 minutos de leitura

da redação

O coronel Maxuell dos Santos de Souza assumiu o comando-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO) após uma mudança promovida pelo governador Wanderlei Barbosa na cúpula da corporação. Ele substitui o coronel Peterson Queiroz de Ornelas, que estava à frente dos Bombeiros desde novembro de 2023.

A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (14) junto com a exoneração do então comandante. Ao anunciar a alteração, o Governo do Tocantins afirmou que nomeações e exonerações fazem parte das decisões administrativas destinadas à continuidade dos serviços públicos e ao funcionamento das instituições.

Novo comandante tem mais de 20 anos de carreira e experiência em todas as áreas

Natural de Assú, no Rio Grande do Norte, Maxuell ingressou no Corpo de Bombeiros do Tocantins em 2004, inicialmente como soldado. Três anos depois, foi aprovado para o Quadro de Oficiais e iniciou o Curso de Formação de Oficiais no Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Em 2009, passou a integrar oficialmente o quadro de oficiais da corporação tocantinense.

Ao longo de mais de duas décadas de carreira, o coronel ocupou funções de comando, planejamento e gestão. Foi chefe do Estado-Maior, comandante de Gestão de Pessoas, diretor de Logística, diretor de Ensino e comandante da Academia de Formação de Bombeiros Militar.

Também esteve à frente de unidades da corporação em Palmas, Paraíso do Tocantins, Araguaína e Gurupi. A trajetória reúne experiência tanto na administração interna quanto na coordenação de atividades operacionais.

O novo comandante-geral é graduado em Gestão de Emergências pela Universidade do Vale do Itajaí, possui pós-graduação em Gestão Logística pela PUC Minas e formação em Altos Estudos Estratégicos.

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