Coronel Maxuell dos Santos de Souza assume comando-geral do Corpo de Bombeiros do Tocantins

da redação

O coronel Maxuell dos Santos de Souza assumiu o comando-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO) após uma mudança promovida pelo governador Wanderlei Barbosa na cúpula da corporação. Ele substitui o coronel Peterson Queiroz de Ornelas, que estava à frente dos Bombeiros desde novembro de 2023.

A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (14) junto com a exoneração do então comandante. Ao anunciar a alteração, o Governo do Tocantins afirmou que nomeações e exonerações fazem parte das decisões administrativas destinadas à continuidade dos serviços públicos e ao funcionamento das instituições.