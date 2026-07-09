Laurez diz que indicadores econômicos apontam necessidade de ampliar investimentos em inovação no Tocantins

da redação

O vice-governador e pré-candidato ao Palácio Araguaia, o vice-governador Laurez Moreira (PSD), usou o saldo negativo de vagas formais de emprego em maio e o desempenho do Tocantins no Ranking de Competitividade, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), para reforçar a defesa do que chama de 5ª Frente de Desenvolvimento, voltada à industrialização.

Para pavimentar a necessidade de mudança, o pré-candidato explorou os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de maio de 2026, que apontaram um saldo negativo de 743 vagas formais no Tocantins (10.808 admissões contra 11.551 desligamentos). O setor de Serviços liderou as perdas com 415 postos fechados, seguido de perto pela Agropecuária (-393) e pelo Comércio (-167), restando apenas à Construção Civil (+324) o saldo positivo. Importante destacar que este foi o 1º mês negativo de 2026. O Tocantins registrou números positivos de janeiro a abril.

“Temos localização estratégica, uma agropecuária forte, riqueza mineral, energia de qualidade e capacidade para crescer muito mais. O desafio é fazer com que esse potencial se transforme em indústrias, empresas de tecnologia, pesquisa, inovação e empregos qualificados. É isso que vai manter nossos jovens no Tocantins e gerar prosperidade para todas as regiões. […] Não podemos aceitar que o Tocantins seja o último colocado em inovação quando temos potencial para estar entre os melhores do Brasil. […] Os números deixam claro que o Estado precisa abrir um novo ciclo de desenvolvimento”, destacou.